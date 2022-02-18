Экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову продлили арест

Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе фонда социального страхования Татарстана Павлу Лоханову. Он останется в СИЗО до 18 марта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил его адвокат Павел Мазуренко.

Сторона защиты, по словам адвоката, просила изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест. В пользу своей позиции адвокаты предоставили положительные характеристики обвиняемого, а также справки о состоянии здоровья родственников Лоханова и наличии пятерых несовершеннолетних детей.

Однако суд поддержал ходатайство прокурора, в СИЗО Лоханов пробудет до 18 марта.

Отметим, что Прокуратура РТ уже утвердила обвинительное заключение, на следующей неделе материалы дела поступят в суд.

Напомним, что по версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов на 56 млн рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов, по материалам следствия, предложил им снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей. Главу ФСС задержали в тот момент, когда ему передавали часть обещанных денег.

Лоханов категорически отрицал свою вину, однако на одном из прошлых заседаний по продлению ареста неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лоханов покинул свой пост по собственному желанию.