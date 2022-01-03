Экс-глава «Нафтогаза» допустил, что Украине придется воровать транзитный газ из РФ

При пессимистичном сценарии во время отопительного сезона Украине придется красть российский газ из транзитной трубы. Таким мнением поделился экс-руководитель «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает ТАСС.

В своей статье для издания «Зеркало недели» он объяснил, что страна не сможет обойтись без значительного объема импорта газа в первом квартале текущего года. Он полагает, что в лучшем случае для обеспечения достаточного импорта Украине необходимо от 2 до 6 млрд долларов, которые бы могли помочь крупнейшим госкомпаниям.

В противном случае страна столкнется с пессимистичным сценарием, когда «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт голубого топлива и покрыть суточные дефициты как из-за отсутствия достаточных средств, так и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза.

«Простыми словами, даже если выделить „Нафтогазу“ все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным», — подчеркнул эксперт.

Коболев считает, что в первом квартале Украину ждет только финансовый ущерб — в районе 1,5–5,3 млрд долларов. Однако при повторении такого сценария ситуация обострится.

«Реакцию россиян на несанкционированный отбор или, проще говоря, воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», — заявил экс-глава «Нафтогаза».

По его словам, пессимистичный сценарий грозит открытием газопровода «Северный поток — 2», а также отказом российского «Газпрома» от транзита газа через территорию Украины.

Ранее на Украине рассказали об объемах транзита российского газа в 2021 году, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Между тем цены на голубое топливо в Европе вновь начали расти — к концу торгов они приблизились к отметке в 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.