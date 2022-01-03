Украина озвучила объем транзита российского газа за 2021 год

По данным Украины, объем транзита газа из России в прошлом году составил 41,7 млрд кубических метров. Всего РФ зарезервировала мощности в объеме 44,4 млрд кубов. Такой информацией поделился глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Получается, что в 2021 году «Газпром» воспользовался 93,8% зарезервированной мощности.

«Напомним, что общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м. То есть Украина готова перевезти почти на 100 млрд куб. м больше, чем было перевезено в 2021 году», — отметил в своем Facebook Макогон.

Он добавил, что в пунктах входа не зарегистрировано никаких проблем с наличием мощностей для транзита голубого топлива, якобы все проблемы связаны с тем, что Россия не желает «увеличивать газоснабжение в ЕС». В заключение Макогон подчеркнул, что поставки газа из России в Евросоюз в прошлом году упали почти на 22% в сравнении с показателями 2019-го.