Цена газа в Европе вновь приближается к 1000 долларов

К закрытию первых торгов 2022 года цены на газ в Европе вновь приблизились к отметке в 1000 долларов за 1 тыс. куб. метров. Так, последней ценой на сегодня считается 982,6 доллара, что на 19,6% выше, чем 31 декабря, свидетельствует информация биржи ICE.

Еще при открытии стоимость февральских фьючерсов держалась на уровне 817 долларов, что было даже чуть меньше пятничной расчетной цены — 821,9 доллара. В течение первых трех часов контракты падали в цене, достигнув 771,2 доллара. Однако с часу дня ситуация изменилась, и начался рост стоимости голубого топлива.

Напомним, что падение цен на газ началось после того, как 21 декабря они достигли исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров.