Нуланд: В случае нападения России на Украину «Северный поток — 2» будет остановлен

Если Россия «вторгнется» на Украину, то США добьются остановки газопровода «Северный поток — 2». На брифинге Госдепа это подчеркнула замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Она заметила, что Штаты и союзники единодушны в решении дать «быстрый и жесткий» ответ России при обострении ситуации.

«Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, „Северный поток — 2“ не заработает», — заявила Нуланд.

По ее словам, Вашингтон продолжает проводить «очень серьезные и четкие» беседы с Германией, касающиеся данного газопровода.

«Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы. Мы более чем готовы к диалогу», — считает замгоссекретаря США.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Россия не собирается никуда «вторгаться».

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом и выгоден для стран Европы.