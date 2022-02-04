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Политика
4 февраля 2022  08:56

Эксперт из ФРГ назвал неумным шагом давление на Россию через «Северный поток — 2»

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Использование газопровода «Северный поток — 2» в качестве средства давления на Россию — это неумное решение, которое грозит еще большим внешнеполитическимй вредом. Таким мнением поделился с ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Использование „Северного потока — 2“ в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред. Надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже в течение десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам», — подчеркнул эксперт.

По словам Котре, ситуация совершенно противоположная: запуск газопровода мог бы стать «необходимым сигналом разрядки». Отказ же от него — «это глупое нанесение ущерба собственной экономике».

#северный поток - 2 #германия
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