Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в Россию. В будущем она планирует построить дом на востоке страны, сообщает ТАСС.

Такое заявление Кнайсль сделала на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Свой выбор она аргументировала тем, что считает Россию «по-настоящему свободной страной».

Она отметила, что «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», чтобы остаться там жить: «Я не городской житель». Также экс-министр поделилась, что выучила русский язык и продолжает его совершенствовать.

Всемирный фестиваль молодежи будет продолжаться в «Сириусе» до 7 марта. Накануне видеообращение к его участникам направил Президент России Владимир Путин.