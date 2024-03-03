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Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в Россию. В будущем она планирует построить дом на востоке страны, сообщает ТАСС.
Такое заявление Кнайсль сделала на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Свой выбор она аргументировала тем, что считает Россию «по-настоящему свободной страной».
Она отметила, что «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», чтобы остаться там жить: «Я не городской житель». Также экс-министр поделилась, что выучила русский язык и продолжает его совершенствовать.
Всемирный фестиваль молодежи будет продолжаться в «Сириусе» до 7 марта. Накануне видеообращение к его участникам направил Президент России Владимир Путин.
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