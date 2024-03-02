Путин: «Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи»

Молодое поколение мечтает о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно ему его созидать. Всемирный фестиваль молодежи даст участникам мероприятия возможность обсудить это со сверстниками. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

«И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, так же как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём своё слово, то всегда его держим. Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», – сказал глава государства.

Он уверен в том, что на площадках фестиваля будет царить доверительная, дружеская атмосфера и участники получат колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Напомним, 29 февраля глава государства обратился с посланием Федеральному Собранию, во время которого анонсировал ряд новых национальных проектов, среди которых и «Молодежь России», главная цель – оказание поддержки подрастающему и молодому поколению.