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Экс-глава МИД Австрии рассказала о дружелюбии россиян
Россияне дружелюбны, открыты и более прямолинейны, чем европейцы. Такими наблюдениями с RT поделилась экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль после переезда в Санкт-Петербург.
«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет, — привела пример она. — В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам».
Кроме того, жители России более прямолинейны, чем в Австрии и Центральной Европе. Там люди вынуждены высказываться уклончиво, чтобы избежать «ножа в спину».
В начале прошлого года Кнайсль подчеркнула, что все предупреждения Президента России Владимира Путина в мюнхенской речи 2007 года были правдивы. Тогда российский лидер раскритиковал внешнюю политику США, выступил против расширения НАТО и заявил об угрозе новой холодной войны.
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