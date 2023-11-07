Экс-глава МИД Австрии рассказала о дружелюбии россиян

Россияне дружелюбны, открыты и более прямолинейны, чем европейцы. Такими наблюдениями с RT поделилась экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль после переезда в Санкт-Петербург.

«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет, — привела пример она. — В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам».

Кроме того, жители России более прямолинейны, чем в Австрии и Центральной Европе. Там люди вынуждены высказываться уклончиво, чтобы избежать «ножа в спину».

В начале прошлого года Кнайсль подчеркнула, что все предупреждения Президента России Владимира Путина в мюнхенской речи 2007 года были правдивы. Тогда российский лидер раскритиковал внешнюю политику США, выступил против расширения НАТО и заявил об угрозе новой холодной войны.