Экс-глава ЦИТ МВД РТ: «Теперь я понимаю смысл фразы "инициатива наказуема"»

Сегодня с последним словом в суде выступил бывший начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленар Самигуллин. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей. Однако до суда дело дошло уже в другом виде. Ущерб остался прежним, а вот статья изменилась. Теперь экс-сотруднику министерства вменяют превышение должностных полномочий.

Вину Самигуллин признал полностью, дело рассматривается в особом порядке. Однако бывший чиновник продолжает утверждать: закон нарушил, потому что не оставалось другого выбора.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Напомним, что в 2017-2020 годах Самигуллин отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД по Татарстану. По версии следствия, он в своих же интересах создал благоприятные условия для участия в аукционах по закупке раций «Апекс» и заключения госконтрактов для фирм своего знакомого Андрея Кияна – аффилированных между собой компаний «Инфотест-Р», «ИТ-Индустрия» и «Радиокода». А за свою помощь он якобы получил 175 тысяч рублей.

«Так как радиооборудование "Апекс" у нас принято на снабжение, то, в соответствии с требованиями размещения аукциона, в госконтракте указывались конкретные модели радиостанций. Тем самым это исключает приобретение иных радиостанций и, соответственно, принцип конкуренции. Приобретение непринятых на снабжение радиостанций расценивается как нецелевое использование денежных средств», – отметил в своей речи Самигуллин.

По его словам, Киян – единственный производитель радиостанций «Апекс» в России. Поэтому, утверждает Самигуллин, создать конкуренцию между поставщиками было невозможно. Чтобы аукцион считался состоявшимся, Киян направил на участие в тендере несколько заявок от имени своих компаний. По словам экс-сотрудника министерства, эти фирмы составляют производственный кооператив.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По версии гособвинения, Самигуллин и его подчиненные даже помогали фирмам разобраться с проектной документацией – находили ошибки в заявке и подсказывали, как их исправить, чтобы точно получить контракт. Бывший чиновник утверждает, что все это было сделано для блага министерства, чтобы ведомство в кратчайшие сроки получило необходимое оборудование.

«Ваша честь, по нашей инициативе мы одни из первых внедрили в деятельность МВД Татарстана отечественные образцы радиооборудования, что в нынешних экономических реалиях является крайне актуальным. Реализованные нами решения по построению отечественной цифровой радиосвязи в нашей республике взяты как основа для построения аналогичных систем в органах внутренних дел других субъектов РФ. Я считаю, что мы внесли немалый вклад в развитие связи в системе МВД России. Центр связи МВД Татарстана по-прежнему является одним из передовых. Вот за эту инициативу, Ваша честь, мне, наверно, пришлось уволиться из органов внутренних дел и оказаться на скамье подсудимых. Теперь я действительно понимаю смысл фразы "инициатива наказуема"», – заключил Самигуллин.

Он обратился к суду с просьбой назначить ему в качестве наказания судебный штраф и прекратить уголовное дело.

Отметим, что ранее в прениях гособвинитель Елена Петрова попросила суд признать вину Самигуллина полностью доказанной и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. Какое решение примет суд станет известно уже завтра.