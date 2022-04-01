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Спорт
1 апреля 2022  12:56
Дамир Садриев

Экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом сообщает итальянский портал AreaNapoli.

По информации источника, главным кандидатом на приобретение Кварацхелии до сих пор остается итальянский «Наполи». Но лондонский клуб всерьез включился в гонку за грузинского полузащитники и намерен заполучить его уже в ближайшее лето.

Напомним, ранее Кварацхелия подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» Батуми. Спортивный директор грузинского клуба заявил, что Хвича больше не вернется в «Рубин».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#фк рубин #футбол #РПЛ
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