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Спорт
1 апреля 2022  10:31
Дамир Садриев

Экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Динамо-Батуми» на два года

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» из грузинского города Батуми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова спортивного директора клуба Ладо Двалишвили.

По словам футбольного функционера, Кварацхелия уже не вернется в команду из столицы Татарстана.

«Его агент — мой старый друг, он сказал, что мы можем подписать Хвичу, и мы сразу согласились. Летом посмотрим, что интересного произойдет в будущем. Он решит, куда идти. Футболист подписал соглашение со своим бывшим клубом о расторжении контракта, поэтому он присоединился к нам в качестве свободного агента и не вернется в „Рубин“», — прокомментировал ситуацию Двалишвили.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Помимо Кварацхелии, официально контракты с «Рубином» приостановили еще четыре легионера: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Сильвие Бегич.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#фк рубин #Хвича Кварацхелия #футбол #РПЛ
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