Экс-форвард «Рубина» Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозными

Форвард сборной Ирана и питерского «Зенита» назвал болельщиков команды из Санкт-Петербурга «колхозными».

Это произошло на странице Instagram одноклубника иранца — россиянина Магомеда Оздоева. Сердар Азмун отреагировал на пост Оздоева, написав: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моём сердце».

Отметим, что Сердар Азмун и Магомед Оздоев перешли в питерский «Зенит» из казанского «Рубина». В 2013-2016 годах Азмун в 27 матчах за казанцев забил пять голов.

Напомним, ранее немецкий клуб «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном. Он перейдет в команду в статусе свободного агента. Также сообщалось, что «Зенит» оштрафует Сердара Азмуна за нарушения медицинского и информационного протоколов при подписании контракта с леверкузенским «Байером».