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Спорт
24 января 2022  15:45
Арсений Каримов

«Зенит» оштрафует Азмуна за нарушения во время подписания контракта с «Байером-04»

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Санкт-Петербургский «Зенит» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за нарушения медицинского и информационного протоколов при подписании контракта с леверкузенским «Байером-04», сообщает ZenitCafe.

Нарушения связаны с тем, что иранец покинул расположение «Зенита» без предупреждения, но в клубе заверили, что нападающий не будет переведен в другую команду.

Напомним, ранее немецкий клуб объявил о подписании контракта с Азмуном. Он перейдет в команду в статусе свободного агента.

#фк рубин #сердар азмун
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