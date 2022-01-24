«Зенит» оштрафует Азмуна за нарушения во время подписания контракта с «Байером-04»

Санкт-Петербургский «Зенит» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за нарушения медицинского и информационного протоколов при подписании контракта с леверкузенским «Байером-04», сообщает ZenitCafe.

Нарушения связаны с тем, что иранец покинул расположение «Зенита» без предупреждения, но в клубе заверили, что нападающий не будет переведен в другую команду.

Напомним, ранее немецкий клуб объявил о подписании контракта с Азмуном. Он перейдет в команду в статусе свободного агента.