27-летний нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун перейдет в немецкий «Байер». Контракт вступит в силу с лета 2022 года, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. По приглашению Курбана Бердыева уроженец Мазендарана перешел в казанский «Рубин» в 2013 году. В 2013-2016 годах Азмун в 27 матчах за казанцев забил пять голов. Потом вместе с Бердыевым он перешел в «Ростов», откуда вместе с тренером вернулся в Казань на сезон 2017/2018, 40 матчей — девять голов. С 2018 года Азмун играет в питерском «Зените».

В последние годы об интересе к иранскому форварду «Зенита» сообщали английские, итальянские, испанские коллеги. В итоге Азмун сумел договориться с немецким «Байером» из Леверкузена. По данным портала Тransfermarkt.de рыночная стоимость иранца составляет 25 млн евро. Девять лет назад «Рубин» заплатил иранскому «Сепахану» за игрока 75 тыс. евро. «Зенит» пять лет назад купил Азмуна у «Рубина» за 12 млн евро. И по условиям транфсера казанский клуб имеет права на неплохой процент от дальнейших продаж иранца питерцами.