Экс-директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова выпустили из-под домашнего ареста

Директору Казанского ипподрома Марату Гильфанову изменили меру пресечения. Гильфанов освобожден из-под домашнего ареста, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщают в пресс-службе Советского суда.

Теперь Гильфанову запрещено общение со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми по делу. Кроме того, запрещается находиться в помещениях, принадлежащих ипподрому.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Марат Гильфанов останется под домашним арестом до августа.

Директор Казанского ипподрома оказался замешан в аферах с субсидиями, которые были выделены на поддержку племенного животноводства. Как оказалось, Гильфановым были составлены фиктивные договоры о покупке лошадей. Следствие оценило ущерб в 9 млн рублей.