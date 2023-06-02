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Советский суд продлил домашний арест директору Казанского ипподрома Марату Гильфанову
Директор Казанского ипподрома Марат Гильфанов останется под домашним арестом до августа, сообщили в пресс-службе Советского суда.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гильфанов оказался замешан в аферах с субсидиями, которые были выделены на поддержку племенного животноводства. Как удалось установить экономическим полицейским, им были составлены фиктивные договоры о покупке лошадей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве для выделения субсидий были отправлены фиктивные документы о покупке коней почти на 12 млн рублей. На самом деле они стоили около трех миллионов. Следствие оценило ущерб в 9 млн рублей.
В прошлый раз Гильфанова отправили в СИЗО на 2 месяца.
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