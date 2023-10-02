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Экс-директор Дома дружбы народов Татарстана получил должность в ВКТ
Бывший директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов получил новую должность во Всемирном конгрессе татар. Об этом сообщается на сайте организации.
Экс-директор ДДНТ в сентябре стал заместителем руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар — начальником комитета по работе с отделениями по Республике Татарстан.
Пост руководителя Дома дружбы народов РТ Шарипов покинул еще в начале августа. Уже тогда было известно, что он переходит на новое место работы, но тогда он не стал раскрывать его.
Новым директором ДДНТ в конце августа был назначен Тимур Кадыров, о чем сообщал «Татар-информ».
Работал директором Дома дружбы народов РТ с 2012 года. До этого трудился редактором Ижевской студии телевидения в ГТРК «Удмуртия», главным редактором газеты «Янарыш», заместителем председателя Исполкома Всемирного конгресса татар (в 2011-2012 годах).
Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан V созыва (2014–2019 годы). Заслуженный работник культуры РТ, заслуженный журналист Удмуртии.
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