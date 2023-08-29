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Общество 29 августа 2023 09:14

Директором Дома дружбы народов Татарстана стал Тимур Кадыров

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Директором Дома дружбы народов Татарстана стал Тимур Кадыров
Фото: «Татар-информ»

Директором ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» назначен председатель Молодежной ассамблеи народов РТ, зампред Общественной палаты РТ Тимур Кадыров. Соответствующий приказ уже подписан, с сегодняшнего дня Кадыров вступает в должность, подтвердили «Татар-информу» собственные источники.

Напомним, в начале августа стало известно, что бывший директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов покинул свой пост. В беседе с «Татар-информом» он подтвердил, что покидает должность в связи с переходом на новую работу, однако на какую именно, не раскрыл.

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