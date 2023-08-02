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Общество 2 августа 2023 16:05

Ирек Шарипов покинул пост директора Дома дружбы народов Татарстана

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Ирек Шарипов покинул пост директора Дома дружбы народов Татарстана
Ирек Шарипов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов покинул свой пост. В заявлении об уходе он написал, что увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новую должность, сообщили «Татар-информу» в Доме дружбы народов РТ.

«Точных причин не знаем, просто в понедельник на планерке объявил нам о своем уходе, – отметили в информационном центре Дома дружбы народов РТ. – Пока официальной никакой другой информации нет. Сообщение об этом планируем опубликовать позже».

Ирек Шарипов родился в 1969 году, окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Журналист»; Уральскую академию государственной службы по специальности «Менеджер».

Работал директором Дружбы народов РТ с 2012 года. Также был редактором Ижевской студии телевидения в ГТРК «Удмуртия», главным редактором газеты «Янарыш», заместителем председателя исполкома Всемирного конгресса татар.

Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.). Является заслуженным работником культуры РТ, заслуженным журналистом РТ.
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