Ирек Шарипов покинул пост директора Дома дружбы народов Татарстана

Ирек Шарипов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов покинул свой пост. В заявлении об уходе он написал, что увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новую должность, сообщили «Татар-информу» в Доме дружбы народов РТ.

«Точных причин не знаем, просто в понедельник на планерке объявил нам о своем уходе, – отметили в информационном центре Дома дружбы народов РТ. – Пока официальной никакой другой информации нет. Сообщение об этом планируем опубликовать позже».