Экс-депутат Рады заявил, что министр обороны Украины ушел в отставку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке, заявил в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива, назвав его «проворовавшимся министром».

«В ближайшее время ему должны вручить подозрение», – сообщил Кива со ссылкой на собственный источник.

По данным экс-депутата, следующим свою должность покинет глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в стране – как писала «Украинская правда», изменения затронут различные министерства и другие структуры центральной власти. Свои должности в числе прочих покинули заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, замглавы офиса Президента страны Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, внештатный советник украинского лидера Алексей Арестович и другие.