Зеленский начал масштабные кадровые перестановки с увольнения Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса, документ появился на сайте главы государства. Кроме того, фото со своим заявлением экс-замглавы офиса опубликовал в своем телеграм-канале.

Заявление об уходе с должности датируется 23 января 2023 года. Украинские СМИ в публикациях об уходе Тимошенко, приводят его слова благодарности Зеленскому и гражданам Украины.

Отмечается, место Тимошенко может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Ранее Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в стране – как писала «Украинская правда», изменения затронут различные министерства и другие структуры центральной власти. Также перестановки ожидаются в регионах и в правоохранительной системе.