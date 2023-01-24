Замминистра обороны Украины уволился – это третья отставка за день

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов уволился после скандала с закупками для ВСУ. По информации оборонного ведомства страны, он был ответственен за тыловое обеспечение военнослужащих, сообщает РИА Новости. Это уже третья отставка во властных структурах Украины за сегодня.

«Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в оборонном министерстве страны произошел крупный конфликт. Его причиной стало то, что Минобороны Украины закупает продукты для своих военных вдвое или втрое дороже, несмотря на то, что их можно приобрести дешевле в розничных магазинах Киева. После обнародования этих сведений оборонное ведомство заявило, что это «преднамеренные манипуляции, которые вводят в заблуждение», а сами обвинения безосновательны и необоснованны.

Ранее также уволились заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и замглавы офиса Президента страны Кирилл Тимошенко. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в стране – как писала «Украинская правда», изменения затронут различные министерства и другие структуры центральной власти. Также перестановки ожидаются в регионах и в правоохранительной системе.