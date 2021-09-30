Год в СИЗО и условный срок: как чиновник из Бугульмы погорел на сотовых вышках

В Казани вынесли приговор экс-председателю Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Татарстана. Почему обвиняли в получении взятки, а наказали за мошенничество и о чем жалел его адвокат – в репортаже ИА «Татар-информ».

Бывший чиновник получил 3 года условно с испытательным сроком на 2 года

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня Советский суд Казани вынес приговор по делу бывшего председателя Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Татарстана Марата Хисматуллина. На скамью подсудимых он попал вместе со своим приятелем – уроженцем Краснодарского края Сергеем Романовым.

Изначально Хисматуллина обвиняли в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и получении взятки, Романова – в даче взятки. Однако во время оглашения приговора стало ясно, что суд согласился с версией защиты и переквалифицировал обвинение на более мягкую статью – со взяточничества на мошенничество.

Пост председателя Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марат Хисматуллин покинул почти за месяц до возбуждения уголовного дела Фото: mzio.tatarstan.ru

Сколько стоит установить сотовую вышку?

Пост председателя Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марат Хисматуллин покинул почти за месяц до возбуждения уголовного дела. Впрочем, на тот момент у сотрудников Следкома и экономической полиции уже была информация о возможной причастности руководителя к коррупционной схеме.

В начале августа прошлого года силовики задержали в Бугульме уроженца Краснодарского края Сергея Романова. Показания против него дала директор компании «Пандора» Оксана Гурьянова, выступавшая подрядчиком по строительству станций сотовой связи одного из федеральных операторов.

Следственным органам удалось установить, что в 2019 году один из ведущих операторов связи собирался разместить сотовую вышку в Бугульминском районе. Однако разрешение на установку антенны от ПИЗО района получить не удалось. Тем не менее соответствующие документы были одобрены другой фирме, которую возглавлял Романов – приятель Хисматуллина. Позднее компания сдала вышку в аренду через организацию «Пандора».

Когда «Пандора» решила оформить вышку на свое имя, Романов вызвался помочь. Как объяснил он руководителю компании Гурьяновой, для этого необходимо передать руководителю ПИЗО 50 тыс. рублей.

Вскоре «Пандора» захотела получить еще четыре земельных участка под антенны сотовой связи. Гурьянова рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что Романов обещал ей посодействовать и в этом вопросе. Переговоры начались еще в октябре 2019 года. По версии силовиков, на этот раз Романов попросил 400 тыс. рублей – по 100 тысяч за каждый участок.

Часть суммы – 240 тыс. рублей, по словам Гурьяновой, была передана еще в декабре 2019 года. Дальше переговоры продолжились. Однако разрешения от исполкома «Пандора» и ее партнер-оператор не получили, а потому женщина решила обратиться в правоохранительные органы.

В начале августа прошлого года силовики задержали в Бугульме уроженца Краснодарского края Сергея Романова Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Отказ от признательных показаний и новая версия защиты

Было возбуждено уголовное дело. Романова задержали, он сразу признал вину и дал показания против Хисматуллина, ранее возглавлявшего ПИЗО Бугульминского района. Вскоре сотрудники полиции пришли и за Хисматуллиным. Обоих мужчин Бугульминский горсуд отправил в СИЗО по ходатайству следователя.

Вину на допросе в качестве подозреваемого Хисматуллин признал, в содеянном раскаялся и подробно рассказал о совершении преступления. Однако после смены адвоката и предъявления обвинения бывший чиновник отказался от первых показаний, данных вместе с дежурным защитником, заявив, что признание якобы дал под давлением.

По новой версии событий, которую представила сторона защиты, председатель ПИЗО выделением земель не руководит, этот вопрос регулируется руководством исполкома. Более того, под сотовые вышки одного согласования по земле не достаточно – нужны разрешения санврачей и еще целый список документов.

Тем не менее на время следствия и судебного разбирательства Хисматуллин по решению суда так и остался в СИЗО. Его приятеля Романова отпустили под домашний арест.

Отметим, что владелица «Пандоры» Гурьянова по делу прошла в качестве свидетеля. Более того, та самая земля сотовым операторам так и не досталась.

«Мой-то год с лишним отсидел в изоляторе»

Слушание по делу длилось относительно недолго, стартовал процесс в конце июля, а уже сегодня был вынесен приговор. Оглашение приговора заняло порядка пяти минут, судья Эрик Муртазин постановил зачитать только вводно-резолютивную часть.

Согласно приговору, Сергей Романов был признан виновным по статье «Мошенничество» и получил 2 года условно с испытательным сроком на еще 2 года.

Хисматуллина суд признал виновным по статье «Мошенничество с использованием должностного положения», а вот по статье «Воспрепятствование предпринимательской деятельности» полностью оправдал. В итоге бывший чиновник получил 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Суд запретил Хисматуллину занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение трех лет Фото: © Алина Файзрахманова / архив ИА «Татар-информ»

Кроме того, суд запретил Хисматуллину занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение трех лет.

Адвокаты осужденных не скрывали своей радости, они поздравляли друг друга с успешным завершением дела.

«Мы полностью довольны приговором. Позиция защиты изначально была таковой: здесь никакой взятки не было, поскольку мой подзащитный никакими должностными полномочиями на выдачу земельных участков не обладал. Приговор законный и обоснованный», – отметил адвокат Хисматуллина Айдар Закиров и с сожалением добавил: «Мой-то год с лишним отсидел в изоляторе».

Защитник Романова также остался доволен решением суда.

«Ущерб возмещен в полном объеме, претензий материального характера со стороны лица, которому возмещен ущерб, не имеется», – заметил адвокат.

Будет ли сторона обвинения обжаловать приговор, пока неизвестно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал суд по обвинению бывшего чиновника Бугульминского района в получении взятки. Приговор по делу вынесли сегодня.