Экс-чиновник из Бугульминского района РТ получил условный срок по делу о мошенничестве

Советский суд Казани вынес приговор по делу бывшего председателя Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марата Хисматуллина. Его признали виновным в получении взятки в 240 тысяч рублей за выделение земельных участков под вышки сотовой связи. Обвинительный приговор выслушал и посредник в передаче денег – уроженец Краснодарского края Сергей Романов.

Как удалось установить суду, в 2019 году Хисматуллин, будучи главой ПИЗО района, одобрил разрешение на установки антенны сотовой связи фирме, которую возглавлял его приятель Сергей Романов. Позднее компания сдала вышку в аренду через организацию «Пандора».

Когда «Пандора» решила оформить вышку на свое имя, Романов вызвался помочь. Он пообещал, что уладит этот вопрос с Хисматуллиным за 50 тыс. рублей. Еще за 400 тыс. рублей «Пандоре» пообещали предоставить четыре новых земельных участка также под антенны сотовой связи.

Фото: © Алина Файзрахманова

Часть указанной суммы, а именно 240 тыс. рублей, руководитель фирмы отдала Хисматуллину. Однако вопрос передачи земли так и остался нерешенным, и компания обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело. Оба подсудимых вину не признали.

Сегодня суд приговорил Хисматуллина к трем годам лишения свободы условно. Его приятель Романов получил два года также условно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал суд по обвинению бывшего чиновника Бугульминского района в получении взятки.