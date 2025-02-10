Экономист предостерег россиян от покупки жилья в ближайшие годы

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В ближайшие годы жителям России не стоит покупать жилье, так как экономическая ситуация слишком нестабильна. Об этом заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака, сообщает издание News.ru.

«Мы не можем сказать, что будет с рынком жилья даже через полгода-год, потому что очень сильно меняется ситуация в России. Страна не то чтобы находится на пороге кризиса, но огромное количество диспропорций в экономике приводит к тому, что предсказать будущее сейчас не сможет никто», – констатировал эксперт.

По словам Кульбаки, на экономическую ситуацию влияет геополитическая нестабильность. В первую очередь речь идет о продолжающихся боевых действиях и санкциях. «Эти два процесса создают огромную неопределенность, уровень рисков колоссальный», – подчеркнул он.

«Я бы рекомендовал больше думать о наличной валюте, чем о чем-то другом. Сейчас, в условиях такой неопределенности, съем квартиры может быть лучшим выходом», – посоветовал экономист.