На рынке жилья Татарстана выросла доля сделок без ипотеки

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На фоне падения числа ипотечных сделок на рынке жилья Татарстана выросла доля альтернативных способов приобретения жилой недвижимости. Речь идет как о полной оплате своими средствами, так и о рассрочке от застройщиков, сообщает РБК-Татарстан.

«К моменту отмены льготной ипотеки (1 июля 2024 года – прим. «Т-и») доля сделок с ипотекой на рынке новостроек на развитых рынках достигала 80–90%, в последние месяцы она снизилась до 50–70%. И этот показатель держится на этом уровне за счет семейной ипотеки», – пояснил член комитета Российской гильдии риелторов по аналитике Михаил Хорьков.

При этом, по словам собеседника издания, на вторичном рынке, где нет льготных программ, падение числа ипотечных сделок оказалось более глубоким и началось раньше.

Замещение ипотеки на первичном рынке жилья различными схемами рассрочек и отсрочек от застройщиков подтвердила вице-президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова.

На вторичном рынке, по ее словам, используются варианты «с продажей объектов с невыплаченной ипотекой и переходом на покупателя остатка долга по ипотеке по ставке, по которой этот ипотечный кредит был предоставлен первичному покупателю», а также с различными жилищными сертификатами.

Причинами увеличения доли сделок без ипотеки Зырянова назвала общее снижение количества продаж на рынке жилья, сокращение льготных программ и высокие ставки по рыночной ипотеке без государственной поддержки.

В свою очередь в агентстве недвижимости «Флэт» среди причин наблюдающегося тренда упомянули активный спрос со стороны участников специальной военной операции, которые, как правило, приобретают жилье за наличный расчет. По оценке агентства, снижение доли ипотечных сделок по сравнению с 2023 годом составило около 30%.