В Казани для одобрения рыночной ипотеки доход должен быть выше 200 тыс. рублей

«Татар-информ» подсчитал, каким должен быть доход для одобрения рыночной ипотеки при разных сроках кредита. При расчетах учитывался первоначальный взнос в 20% и медианные цены на недвижимость в январе. Отметим, что в зависимости от конкретного случая этот показатель может меняться.

Чтобы взять кредит на покупку студии в новостройке, нужно иметь доход от 273 тыс. рублей, «однушки» — 330 тыс., «двушки» — почти 460 тыс., а «трешки» — 539,5 тыс. рублей. На вторичном рынке требования меньше в среднем на 50–60 тыс. рублей. Чем меньше срок кредита, тем ниже будет необходимый уровень дохода.

Чем выше срок кредита, тем меньше ежемесячный платеж. При покупке в ипотеку студии в новом доме на десять лет каждый месяц нужно будет платить 173,6 тыс. рублей. За однокомнатную квартиру придется отдавать по 198,2 тыс. рублей, двухкомнатную — 275,9 тыс., трехкомнатную — 343,4 тыс. рублей в месяц. На вторичном рынке платеж будет меньше в среднем на 33–35 тыс. рублей.

Расчеты для студии в новостройке, срок ипотечного платежа — десять лет

«Рыночную ставку, как правило, используют те, кто планирует получить кредит на небольшой срок. Например, у людей, которые планируют купить квартиру, деньги находятся на срочном вкладе или есть перспектива продажи другой недвижимости либо другого актива, от которых поступят средства на скорейшее погашение ипотеки. Скорейшее — это где-то от месяца до полугода, максимум до года. Есть также второй вариант — это небольшой объем кредита, условно 1–1,5 млн, чтобы его так же быстро и без большой переплаты можно было погасить текущими платежами», — рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

Подробнее о том, кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека для получения ипотеки по рыночным ставкам, читайте в материале «Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку».