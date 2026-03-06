Экономист посоветовал, как избежать переплаты при покупке цветов к 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Избежать переплаты при покупке цветов к Международному женскому дню поможет предзаказ. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет News.ru.

«В период высокого спроса на срезанные цветы, в частности к 8 Марта, цены на них растут где-то на 15%. <...> Рост цен – не внезапное явление, а результат многих факторов высокого спроса, сезонности и логистики. Сейчас примерно 70–80% товаров приходится на импортные цветы. Топ-поставщики: Кения, Эквадор, Колумбия и Таиланд. Также объемы поставок наращивает Китай», – объяснил экономист механизм удорожания цветов.

По словам специалиста, сделанный заранее предзаказ позволяет зафиксировать цену до пика подорожания. При этом он уточнил, что за предпраздничные дни в Россию поставляется до 400 тонн цветов в сутки. На их цену оказывают влияние курсы валют, превышение спроса над предложением и издержки магазинов («в праздничные дни увеличиваются расходы на логистику, хранение, персонал и доставку»).

Вместе с тем Щербаченко добавил, сославшись на мнение экспертов, что резкого скачка цен перед 8 Марта может и не быть, так как стоимость цветов плавно увеличивалась в течение года, в том числе и из-за валютных курсов.

В связи с этим издание отмечает, что перед Международным женским днем стоимость классического букета из 15 тюльпанов в среднем по России составит почти 4 тыс. рублей.

Ранее аллерголог назвала цветы, которые лучше не дарить на 8 Марта. Эксперты Роскачества в свою очередь предупредили о мошеннических схемах с цветами к этому празднику.