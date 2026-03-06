news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 марта 2026 16:29

Экономист посоветовал, как избежать переплаты при покупке цветов к 8 Марта

Читайте нас в
Телеграм
Экономист посоветовал, как избежать переплаты при покупке цветов к 8 Марта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Избежать переплаты при покупке цветов к Международному женскому дню поможет предзаказ. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет News.ru.

«В период высокого спроса на срезанные цветы, в частности к 8 Марта, цены на них растут где-то на 15%. <...> Рост цен – не внезапное явление, а результат многих факторов высокого спроса, сезонности и логистики. Сейчас примерно 70–80% товаров приходится на импортные цветы. Топ-поставщики: Кения, Эквадор, Колумбия и Таиланд. Также объемы поставок наращивает Китай», – объяснил экономист механизм удорожания цветов.

По словам специалиста, сделанный заранее предзаказ позволяет зафиксировать цену до пика подорожания. При этом он уточнил, что за предпраздничные дни в Россию поставляется до 400 тонн цветов в сутки. На их цену оказывают влияние курсы валют, превышение спроса над предложением и издержки магазинов («в праздничные дни увеличиваются расходы на логистику, хранение, персонал и доставку»).

Вместе с тем Щербаченко добавил, сославшись на мнение экспертов, что резкого скачка цен перед 8 Марта может и не быть, так как стоимость цветов плавно увеличивалась в течение года, в том числе и из-за валютных курсов.

В связи с этим издание отмечает, что перед Международным женским днем стоимость классического букета из 15 тюльпанов в среднем по России составит почти 4 тыс. рублей.

Ранее аллерголог назвала цветы, которые лучше не дарить на 8 Марта. Эксперты Роскачества в свою очередь предупредили о мошеннических схемах с цветами к этому празднику.

читайте также
Аллерголог назвала цветы, которые лучше не дарить на 8 Марта
Эксперты Роскачества предупредили о мошеннических схемах с цветами к 8 Марта
#цветы #8 марта #международный женский день
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
Новости партнеров