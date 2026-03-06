news_header_top
Общество 6 марта 2026 09:28

Эксперты Роскачества предупредили о мошеннических схемах с цветами к 8 Марта

Мошенники активизировались в преддверии Международного женского дня: они создают тематические чаты и каналы в Телеграм, где предлагают купить цветы по выгодным ценам. Получив предоплату, злоумышленники блокируют покупателя, а группа продолжает работать для обмана новых жертв. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Специалисты Центра цифровой экспертизы ведомства выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять близких с 8 Марта. Мошенники предлагают купить цветы оптом, требуют полную предоплату и после получения денег исчезают. Уже зафиксировано несколько таких чатов.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что перед праздниками традиционно растёт активность аферистов, играющих на желании людей сэкономить. В этом году новая волна связана с оптовыми предложениями в мессенджере.

По его словам, единственный способ сохранить деньги — не переводить предоплату незнакомым продавцам в чатах, какими бы заманчивыми ни были цены.

#роскачество #8 марта #злоумышленники
