Аллерголог назвала цветы, которые лучше не дарить на 8 Марта

Цветы традиционно считаются главным подарком на 8 Марта. Однако некоторые букеты могут навредить здоровью, особенно людям, склонным к аллергии. Об этом «Радио 1» рассказала аллерголог КДЦ «Ромашка» Александра Молочкова.

По словам эксперта, самыми «опасными» считаются лилии. Их сильный запах может вызвать головную боль и проблемы с дыханием, а пыльца – аллергию. Также лучше избегать хризантемы, потому что их пыльца быстро распространяется в помещении.

Не рекомендуется дарить ландыши из-за резкого аромата и декоративные подсолнухи – они тоже могут вызвать аллергическую реакцию. Врач также не советует дарить букеты из полевых цветов, а особенно композиции со злаками и сухоцветами. По ее словам, такие букеты накапливают много пыли и могут вызывать аллергию.

Наиболее безопасными цветами считаются розы, нарциссы и тюльпаны.