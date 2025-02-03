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Экономика 3 февраля 2025 12:58

Экономист назвал способ «превратить» 100 тыс. рублей в 225 тыс. без особых усилий

Жителям России рассказали, как без особых усилий можно приумножить свой капитал. Об этом aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его мнению, в настоящее время выгоднее открывать вклад сроком на три-пять лет со ставкой 23-25%. Соответственно, если вложить 100 тыс. рублей, то можно зарабатывать с них 20-25 тыс. в год. Таким образом, за пять лет прирост составит до 125 тыс.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал выгодный инструмент для инвестирования денег. Также он рассказал, стоил ли вкладываться в драгоценные металлы и криптовалюту.

#экономика #вклады #инвестиции #полезная информация
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