Экономист Кульбака: Если ЦБ понизит ставку, это будет временное облегчение

Если сегодня Совет директоров Центробанка примет решение о снижении ключевой ставки, то это принесет только временное облегчение. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

«Если лоббисты против повышения ставок выиграют, то экономике лучше не будет. Это будет временное облегчение. Сейчас огромное количество предприятий испытывают проблемы с кредитами, но все равно берут займы по текущей процентной ставке. Если ключевая ставка снизится, для них это будет небольшим облегчением и даст возможность увеличить производство. Но, с другой стороны, предприятия не смогут повышать объемы производства, потому что все упрется в отсутствие рабочей силы и свободных производственных мощностей», – пояснил свою позицию собеседник агентства.

Экономист считает, что тактика Центробанка по планомерному повышению ключевой ставки дала свои плоды, иначе бы инфляция была в полтора-два раза выше.

Банк России сегодня, 20 декабря, проведет финальное в 2024 году заседание по ключевой ставке. На предыдущей встрече Совет директоров ЦБ повысил ставку до 21%.

Накануне, во время подведения итогов года, Президент России Владимир Путин заявил, что темпы инфляции в стране являются «тревожным сигналом». Перед Правительством РФ и Банком России стоит задача «приземлить» ее. Ссылаясь на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, Путин заявил, что инфляция в стране дошла до 9,2-9,3%.