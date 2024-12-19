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Путин рассказал о планах «приземлить» темпы инфляции в стране
Темпы инфляции в России являются «тревожным сигналом». Об этом в ходе подведения итогов года в прямом эфире заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Я вчера готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3%», — рассказал глава государства.
Путин также отметил, что Правительство и Центральный банк ставят задачу «приземлить» инфляцию.
«И на следующий год по разным оценкам должна у нас быть [инфляция] где-то 2–2,5%. Такая мягкая посадка, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели. В целом ситуация стабильная и надежная», — заключил Президент.
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