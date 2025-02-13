Переговоры Путина и Трампа приободрили рубль: стоит ли скупать подешевевший доллар

Телефонный разговор Путина и Трампа резко укрепил курс рубля, котировки доллара пошли вниз. Стоит ли бежать в банки за иностранной валютой, почему не стоит мечтать о долларе за 80 рублей и как переговоры первых лиц России и США будут влиять на валютные курсы в будущем — разбирался «Татар-информ».





Курс рубля к доллару растет, но вряд ли это будет продолжаться в течение долгого времени

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курс рубля укрепила геополитическая оттепель

Курсы валют в России моментально отреагировали на сообщение о переговорах президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина. Телефонный разговор продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулированием ситуации на Украине.

Стороны договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что его первая встреча с Путиным может пройти в скором времени в Саудовской Аравии.

Переговоры Москвы и Вашингтона позитивно повлияли на курс рубля. На российском межбанковском рынке стоимость доллара опустилась ниже 91 рубля, а на международном валютном рынке «Форекс» преодолена отметка в 90 рублей.

«Основная причина падения курса доллара и укрепления рубля — это геополитическое потепление. Вчера Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились, побеседовали по поводу конфликта на Украине. Звучали позитивные нотки, из-за чего курс доллара резко ослаб. Соответственно крупный капитал стал избавляться от доллара и покупать акции РФ», — пояснил ситуацию «Татар-информу» инвестиционный советник (№ 235 в реестре ЦБ) Сергей Варфоломеев.

Переговоры Москвы и Вашингтона позитивно повлияли на курс рубля Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Что будет происходить с курсами рубля и доллара дальше?

Курс рубля к доллару растет, но вряд ли это будет продолжаться в течение долгого времени. Такое мнение «Татар-информу» высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Не думаю, что дальше будет продолжаться интенсивное укрепление рубля. Уже произошло достаточно значительное укрепление рубля. Тем более что сохраняются все санкции и проблемы российской внешней торговли, поэтому нет никакой необходимости сейчас у российского руководства ускорять процесс и укреплять рубль еще больше», — считает Колташов.

Экономист не ждет стремительных переговоров и допускает, что волны оптимизма будут сменяться усталостью от ожиданий конкретных результатов.

«Трамп пока проигнорировал важнейшие российские условия к началу переговорного процесса, в частности снятие санкций, наличие на Украине легитимных представителей, чтобы разговаривать. Все это очень важно, поскольку Трамп пока и на миллиметр не сдвинулся. Впереди очень сложный процесс диалога. Не переговоров, а предпереговоров по Украине, восстановление диалога Москвы и Вашингтона, на который будет оказывать влияние прежде всего фронт», — считает Колташов.

По его прогнозам, курс рубля устаканится. Стоимость доллара будет примерно на уровне 93-96 рублей. Но поскольку процесс переговоров будет долгим и связанным с эмоциональными качелями, то это окажет влияние и на Мосбиржу, и на курс российской валюты.

«Курс доллара ниже 85 рублей уже будет некомфортен для наших экспортеров, поэтому скорее всего он так низко не опустится» Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Стоимость доллара ниже 85 рублей вряд ли опустится»

Инвестиционный советник Сергей Варфоломеев считает, что курс рубля зависит от дальнейшей геополитической ситуации. Если на предполагаемой встрече в Саудовской Аравии Путин и Трамп договорятся в позитивном ключе, то курс доллара будет еще ниже, не договорятся — будет скачок наверх.

Есть признаки снижения геополитической напряженности, и если все будет происходить в этом же ключе, то рубль и дальше может укрепляться, сказал доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох «Татар-информу».

«Не думаю, что курс доллара может провалиться слишком сильно. Да, по 90 рублей, да, по 85, но цена ниже, чем 80 рублей за доллар, вряд ли может быть. Часто бывает такое, что рынок разгоняется в ту или иную сторону, а потом отыгрывает назад. Курс доллара ниже 85 рублей уже будет некомфортен для наших экспортеров, поэтому, скорее всего, он так низко не опустится», — заключил профессор.

«Все зависит от контура проживания: если люди живут в России и доллар им не нужен, зачем его покупать?» Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

Стоит ли скупать подешевевший доллар?

Несмотря на то что стоимость доллара в России серьезно упала, эксперты «Татар-информа» не советуют бежать в банки и скупать иностранную валюту.

«Все зависит от контура проживания: если люди живут в России и доллар им не нужен, зачем его покупать? Лучше пользоваться ставкой депозитов, это даст большую доходность, чем инвестиции в доллары. Если надо ехать за границу — он может купить наличные доллары», — сказал Варфоломеев.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Татар-информом» и вовсе назвал доллар токсичной валютой, которой нельзя доверять.

«Во многих странах сокращается доля расчетов в долларах, ему все меньше доверяют по всему миру. Соответственно, это увеличивает риски ослабления доллара в ближайшие годы. Во-вторых, с точки зрения личной финансовой безопасности крайне важно следовать правилу о вложении средств в той валюте, в которой получаешь заработную плату. Соответственно, если россияне получают заработную плату в рублях, то целесообразно и вкладываться в рублевые активы», — считает Балынин.

Решение о том, куда следует вкладывать деньги, необходимо принимать исходя из долгосрочных процессов и собственных целей. Реагировать на краткосрочные колебания курса валют бессмысленно, сообщил «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

«Если сегодня бежать покупать одно, завтра продавать и покупать что-то другое — вы на одних комиссиях разоритесь», — заявил Игорь Кох.