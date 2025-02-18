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Политика 18 февраля 2025 10:35

Переговоры делегаций РФ и США начались в Саудовской Аравии

Переговоры делегаций РФ и США начались в Саудовской Аравии. Они проходят в столичном Эр-Рияде.

Российскую сторону на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков. От США участие принимают госсекретарь Марк Рубио, советник Президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

На встрече стороны обсудят взаимоотношения между двумя странами, а также украинскую проблематику и ситуацию в ближневосточном регионе.

Напомним, 12 февраля Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

#Россия #США #саудовская аравия #переговоры
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