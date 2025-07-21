Рост без смога: как Татарстану удается снижать выбросы при развитии экономики

По итогам 2024 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану и от стационарных, и от передвижных источников снизились на 8,3 тыс. тонн, до суммарных 418,9 тыс. тонн. При этом и ВРП, и промышленность республики выросли. Ежегодный обзор аналитического центра «Татар-информа».





По итогам 2024-го выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану снизились на 8,3 тыс. тонн, до суммарных 418,9 тыс. тонн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За пять лет валовые выбросы в Татарстане сократились на 9,2%

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану и от стационарных, и от передвижных источников за 2024 год по сравнению с 2023-м пусть и незначительно, но снизились – на 8,3 тыс. тонн, до 418,9 тыс. тонн. Такие данные «Татар-информ» обнаружил в свежем Госдокладе о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды, которые ежегодно летом выпускает Минэкологии РТ.

По данным статистики, снижение суммарной эмиссии в Татарстане – тренд устойчивый и долгосрочный. Так, за 2020-2024 годы валовые выбросы сократились на 9,2%, или на 42,4 тыс. тонн. Это особенно впечатляет на фоне устойчивого роста экономики и отдельно промышленности республики (в структуре ВРП Татарстана на нее приходится почти 50%). Так, в абсолютных цифрах объем ВРП за ту же пятилетку вырос с 2,6 до 5,2 млрд рублей (при среднегодовых темпах роста на уровне 2,8%). А отгрузка – с 2,8 до 5,7 трлн рублей при среднем темпе индекса промпроизводства свыше 4%.

Напомним, объем валовых выбросов в любом регионе складывается, с одной стороны, из суммы выбросов от стационарных источников, данные по которым Росстат аккумулирует на основании отчетности предприятий (по так называемой форме 2-ТП «Воздух»). С другой, из эмиссии от передвижных источников – то есть от транспорта, главным образом автомобильного (вклад железной дороги минимален). Эти цифры рассчитывает Росприроднадзор по определенной методике – по факту, оценочным образом (со всеми вытекающими).

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В таком разрезе видно, что объем атмосферных выбросов от стационарных источников в Татарстане за прошлый год практически не изменился – снижение составило всего 0,8 тыс. тонн, до 318,9 тыс. тонн. Но это при том, что промышленность в республике выросла на 5%, а объем ВРП – на 3,9% (к уровням 2023-го). Более того, число хозяйствующих субъектов с выбросами за год скакнуло на 17,9%, до 4,92 тыс. А количество поставленных на учет стационарных источников – на 6,9%, до 84,9 тыс. единиц.

С 2020 года выбросы от стационарных источников в Татарстане сократились на 1,7%

Что же случилось? По данным из Госдоклада, в прошлом году предприятия Татарстана «в целях снижения выбросов» продолжали модернизировать существующие и устанавливать новые системы рекуперации паров на производстве, факелы закрытого типа. Были реализованы проекты по возврату факельных газов в производство, уменьшено потребление природного газа, проведены ремонты газоочистного оборудования, оптимизированы (что бы это ни значило) системы очистки выбросов и др.

Предприятия Татарстана продолжали модернизировать существующие и устанавливать новые системы рекуперации паров на производстве, факелы закрытого типа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоит отметить, что всем этим индустрия Татарстана занимается уже не первый год, отсюда, очевидно, и все пусть и не прорывные, но устойчиво позитивные результаты. Например, эффективность газоочистных установок на предприятиях остается на высоком уровне и в течение пятилетки превышает 96%.

В целом с 2020-го выбросы от стационарных источников сократились на 1,7% – за счет модернизации производственных мощностей, замены устаревшего технологического оборудования на современное, а также снижения доли мазута в топливном балансе предприятий энергетики (уголь в Татарстане практически не используется).

Общий мажорный тренд подтверждают и относительные индикаторы. Например, интенсивность выбросов на единицу ВРП за год снизилась на 20 тонн/млрд руб., а за пятилетку – в два раза – с 0,12 до 0,06 тонны/млрд руб. Удельная нагрузка от стационарных источников на единицу площади республики (которая, естественно, не меняется – более 67,8 тыс. кв. км) за год сократилась на 13,4 кг, до 4,7 тонны на кв. км, за пять лет – на 85 кг. А объемы выбросов в пересчете на одного жителя – на 0,2 кг, до 79,7 кг (за пять лет – на 3,5 кг, и это при том, что население Татарстана выросло почти на 22 тыс. человек, превысив 4 млн!).

Фактическая стабилизация объемов «стационарной» эмиссии в последнюю пятилетку – это, согласитесь, огромное достижение в условиях кратного роста производства. Неудивительно, что основной вклад в снижение валовых показателей уже не первый год вносят, как нетрудно догадаться, передвижные источники. По итогам 2024 года выбросы от них сократились на 7,5 тыс. тонн, до почти 100 тыс. тонн.

А за последние пять лет падение составило уже 27%. В Минэкологии РТ столь заметный прогресс объяснили «заменой автомобилей низких экологических классов на автомобили классов Евро-4, Евро-5 и Евро-6», а также переводом транспорта на сжатый (компримированный) природный газ.

По данным статистики, только за прошлый год количество автомобилей высоких экологических классов в Татарстане увеличилось на 72,3 тыс. единиц, до более чем 965 тыс. из общего автопарка в 1,45 млн единиц. А низких – сократилось более чем на 26 тыс. (до менее 470 тыс.).

Растет в республике и количество электромобилей – за год более чем на 61%, хотя их общее количество – 7,3 тыс. единиц – в легковом автопарке (почти 1,3 млн), конечно, остается мизерным. Тем не менее в долгосрочном плане ставка на электрификацию транспорта, очевидно, оправдана. Хотя быстрых эффектов от этого ждать и не стоит. В краткосрочном же плане осязаемые результаты дает максимальная экологизация традиционного автопарка, в том числе за счет его газификации, усиление контроля за качеством моторных топлив и масштабное развитие дорожной инфраструктуры. Например, за счет крупных развязок и новых автодорог растет скорость дорожного движения, что также способствует сокращению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

За прошлый год количество автомобилей высоких экологических классов в Татарстане увеличилось на 72,3 тыс. единиц Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 60% выбросов в Татарстане приходится на три отрасли промышленности

Структура выбросов загрязняющих веществ в Татарстане долгие годы остается практически неизменной, так как соответствует индустриальному профилю республики. Так, в разрезе отраслей почти 60% выбросов приходится на две ключевых для Татарстана отрасли – топливную и нефтехимическую, а также инфраструктурную – теплоэнергетику.

В топливной отрасли выбросы в прошлом году заметно снизились, но и добыча полезных ископаемых по итогам 2024-го просела на 3,2%. А в теплоэнергетике выросли – вслед за сектором, который вырос на 7,7%.

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А вот в химической все осталось почти на уровне 2023 года, хотя химпром в целом вырос более чем на 6%. Производство нефтепродуктов, сопоставимое по отгрузке с добычей, по итогам прошлого года в Татарстане также скакнуло на 6,6% к уровню 2023-го. Но отраслевые выбросы опять сократились, и весьма заметно, более чем на 1 тыс. тонн, – возможно, благодаря природоохранным мерам, реализуемым на химических комбинатах и НПЗ.

Из других особенностей статистики отметим также рост выбросов в транспорте и связи (вероятно, за счет расширения направлений грузовых автоперевозок) и кратный скачок в секторе ЖКХ.

По России, для сравнения, объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 2024 году также остался практически на уровне предыдущих лет – 17,1 млн тонн. И более 40% пришлось на одну добычу полезных ископаемых. При этом выбросы от обрабатывающих производств снизились (на 3%), а от энергетики – выросли (тоже на 3%). Также в Росприроднадзоре отметили существенный рост сектора водоснабжения и обращения с отходами (на 46% за три года). Татарстан в этом плане не выбивается из общефедерального русла.

На углеводороды пришлось почти 50% всей «стационарной» эмиссии

В разрезе поллютантов в нашей республике в силу ее нефтехимической специфики исторически лидируют углеводороды, включающие и летучие органические соединения (ЛОС). За прошлый год, как и ранее, на них пришлось почти 50% всей «стационарной» эмиссии, или 158,96 тыс. тонн (почти как в 2021-м). За 10 лет объемы этих выбросов увеличились на 11,3%.

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Далее с большим отрывом идут выбросы оксида углерода (по итогам прошлого года снизились на 3 тыс. тонн, до 66,35 тыс. тонн), окислов азота (почти не изменились, 46,63 тыс. тонн), а также диоксида серы (стало меньше на 5 тыс. тонн, всего 29,5 тыс. тонн). Объемы этих газообразных загрязнителей сильно зависят от процессов в теплоэнергетике. Например, когда электростанции сжигают больше природного газа – увеличиваются и выбросы оксидов азота и углерода, а когда мазута (резервного топлива) – диоксида серы.

При этом за 10 лет выбросы оксида углерода (пусть и всего на 1,5%) и диоксида серы снизились (в данном случае ощутимо, на 15,5%), при росте эмиссий оксидов азота на 38,3%. Такова специфика газифицированных регионов.

По той же причине объемы взвешенных веществ в Татарстане стабильно держатся на низком уровне (13,2 тыс. тонн), хотя за 10 лет они и выросли на 15,8%. При этом в республике нет горнодобывающих предприятий, угольных разрезов и пылеугольных ТЭЦ (мизерные объемы твердого топлива, которые использует «Татэнерго» в качестве резервного на Казанской ТЭЦ-2, погоды не делают). Главным образом, твердые взвеси в Татарстане генерирует стройка, а также автодороги.

Главным образом твердые взвеси в Татарстане генерирует стройка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больше всех за прошлый год выросли выбросы в Менделеевском районе

В разрезе районов тоже все давно без изменений. Большая часть выбросов от стационарных источников (передвижные Росприроднадзор по районам не распределяет) приходится на Казань и Набережные Челны, а также на Нижнекамский, Альметьевский и Нурлатский районы, «где сосредоточен основной промышленный, в том числе нефтехимический потенциал республики».

За прошлый год рост эмиссии случился в 25 районах из 45, наиболее впечатляющие темпы – в Менделеевском (на 244,6%), а также в Сабинском (на 75,4%), Новошешминском (на 43,2%), Лениногорском (на 37%), Заинском (на 34,9%) и Тукаевском (на 34,9%) районах.

В разрезе крупнейших предприятий, генерирующих основные объемы выбросов, картина стабильна, как «Черный квадрат» Малевича. Как указано в Госдокладе, в прошлом году компании реализовали большой комплекс мероприятий, направленных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вложено в это было почти 1,5 млрд рублей. Часть мероприятий, как и ранее, перечислена в документе. Правда, обыватель в этом нагромождении технических деталей, от ремонта дымососов до чистки трубок турбин, разбираться просто не станет.

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Интереснее другое: несмотря на то что общий эффект от всех этих действий превысил 27 тыс. тонн, в общем объеме выбросов от стационарных источников они оказались, мягко говоря, незаметны (то есть где-то убыло, а где-то выросло). Треть от суммы была направлена на «совершенствование технологических процессов», которое, судя по фактическим цифрам, не дало никаких эффектов. Наиболее же результативными оказались две меры – «повышение эффективности существующих очистных установок», а также некие «прочие мероприятия». Что скрывается в этой категории – можно гадать, но, учитывая капиталоемкость и результативность, видимо, не просто ремонты.

По валовым выбросам Татарстан занял 11-е место в стране

Более 400 тыс. тонн ежегодной «стационарной» эмиссии в Татарстане – много это или мало? Очевидно, скорее мало. Ведь, несмотря на мощный индустриальный профиль, наша республика не входит в топ-10 регионов России по объемным показателям экологического воздействия промышленности и транспорта на атмосферный воздух.

До антилидеров Татарстану далеко. Например, до Красноярского края, суммарные выбросы в котором за прошлый год превысили 2,38 млн тонн (правда, это с учетом Норильска, где выбросы только диоксида серы хоть и сильно сократились, но все же превысили 1,2 млн тонн). А также до Кузбасса (более 1,6 млн тонн), ХМАО (1,2 млн тонн), ЯНАО (более 1 млн тонн) и Свердловской области (964 тыс. тонн).

Несмотря на мощный индустриальный профиль, Татарстан не входит в топ-10 регионов РФ по объемным показателям экологического воздействия промышленности и транспорта на атмосферный воздух Фото: © «Татар-информ»

Татарстан в этом списке открывает вторую десятку, занимая место между Краснодарским краем и Якутией (правда, разница между ними составляет всего несколько десятков тысяч тонн).

Если считать только по «стационарным выбросам», то в таком списке Татарстан по итогам 2024 года занял уже 13-е место в стране. Впереди – все та же Кубань. Следом – Вологодская область, где в Череповце работает металлургический комбинат «Северстали».

А если ранжировать регионы по выбросам от передвижных источников – наша республика займет 14-е место, между… Чечней и Пермским краем.

Тут важно отметить, что выбросы от транспорта в Татарстане по итогам прошлого года составили 23,9% от общего «вала». По доле автотранспорта наша республика на одном уровне с Башкортостаном, Пермским краем и Челябинской областью (если считать только регионы из топ-20 по валовым выбросам), то есть с индустриально развитыми регионами, в которых также есть и крупные мегаполисы. Для сравнения – в Москве валовые выбросы превысили 382 тыс. тонн, но на передвижные источники в них пришлось 82%. В Санкт-Петербурге – 208,3 тыс. тонн и 67% соответственно. Выше эта доля только в практически деиндустриализированных республиках Северного Кавказа – например, в Чечне она превышает 92%.

Конечно, проблем с качеством атмосферного воздуха в Татарстане хватает. Но все познается в сравнении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане нет городов с «очень высоким» уровнем загрязнения атмосферы

Как отмечал «Татар-информ» в предыдущих аналогичных обзорах, оценивать качество воздуха по объемным показателям – дело не совсем правильное. Такие цифры демонстрируют лишь уровень общего экологического давления на атмосферу на определенной территории.

«Уровень загрязнения атмосферы урбоэкосистемы формируется в зависимости от химического состава, массы, технологических параметров источников эмиссии газовой смеси, выбросов автотранспорта, а также их распределения (перемещения) на территории города (района), природных условий и режима метеорологических величин и явлений», – сказано в Госдокладе.

Для более адекватной оценки качества воздуха в городах используют индексы загрязнения атмосферы (ИЗА), которые высчитывает Росгидромет на основе данных, собираемых с собственной сети наблюдательных постов. Этот комплексный индикатор учитывает, например, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по определенным, специфическим для конкретных городов примесям, повторяемость таких явлений и масштабы краткосрочных загрязнений. При этом величина ИЗА рассчитывается по среднегодовым концентрациям, поэтому такой показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.

Так вот, в Татарстане просто нет городов с «очень высоким» уровнем ИЗА. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске уровень уже много лет характеризуется как «высокий», а в Альметьевске – и вовсе как «низкий».

В Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2024 год, которые ежегодно выпускает Росгидромет, ни один из городов Татарстана не попал не только в список самых грязных, но даже в перечень муниципалитетов, в которых были зарегистрированы случаи превышения более чем в 10 раз ПДК по отдельным веществам (годом ранее в него попадал Альметьевск). Для сравнения: Самара в этом плане снова оказалась антилидером в стране – в ней, в районе Волгарь, было зафиксировано 95 превышений «предельников» по сероводороду, причем максимальная концентрация доходила до 100,8 ПДК!

По данным маршрутных и подфакельных исследований, проводимых Управлением Роспотребнадзора по РТ, удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов в среднем по Татарстану в последние годы медленно, но верно снижается. В том числе в зонах влияния промышленных предприятий и автотранспорта.

Конечно, проблем с качеством атмосферного воздуха в Татарстане хватает. Но все познается в сравнении. В отличие от Сибири и Дальнего Востока, где высока доля угольной генерации и печного отопления, или городов металлургического профиля предприятиям Татарстану приходится решать экологические задачи несколько иного плана. Прежде всего, вкладываться в повышение эффективности газоочистки. А прорывы в этой сфере ограничены чрезвычайной дороговизной или отсутствием работающих технологий улавливания и утилизации отходящих вредных газов. В этих условиях поиск баланса между экологией и экономикой – задача со многими неизвестными, но в Татарстане, очевидно, ее решают достаточно успешно.