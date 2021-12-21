Экономический форум в Давосе перенесен из-за омикрон-штамма коронавируса

Всемирный экономический форум (ВЭФ) отложил свою ежегодную встречу в Давосе из-за нового штамма «омикрон», заявили в организации. Мероприятие должно было пройти 17–21 января 2022 года.

«Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17–21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета», — говорится в сообщении.

Представители ВЭФ обратили внимание, что в условиях пандемии очень опасно проводить такую масштабную встречу. «Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству Правительства Швейцарии — на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма „омикрон“ и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимой данную отсрочку», — рассказали организаторы.

Отмечается, что форум состоится в онлайн-формате. В формате тематических сессий участники обсудят текущую ситуацию в мире и наиболее глобальные и актуальные проблемы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

На сегодняшний день новый вариант коронавируса выявлен уже в 89 странах мира.