Экологи выявили незаконную снежную свалку в Лениногорском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование снега в селе Мордовская Кармалка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь свалки составила 120 «квадратов», объем – 48 кубометров. Главе Кармалкинского сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации складирования снега.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.