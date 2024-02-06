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Экологи выявили незаконную снежную свалку в Лениногорском районе
Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование снега в селе Мордовская Кармалка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь свалки составила 120 «квадратов», объем – 48 кубометров. Главе Кармалкинского сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации складирования снега.
В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.
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