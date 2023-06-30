Экологи проверили на вредные вещества воздух у рванувшего в Заинском районе резервуара

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи отобрали пробы воздуха в районе нефтяного резервуара в селе Старое Маврино Заинского района РТ, на котором произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Закамское территориальное управление Минэкологии РТ через единый номер «112» поступило сообщение о пожаре на нефтяном резервуаре в районе села Старое Маврино Заинского района. На место оперативно выехали специалисты отдела обеспечения экологического надзора вместе с передвижной экологической лабораторией», – рассказали в ведомстве.

Анализы показали, что в границах санитарно-защитной зоны производственной площадки превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека. Также было опубликовано видео.