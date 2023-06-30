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Руc Тат
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Происшествия 30 июня 2023 18:54

Момент, когда рванул нефтяной резервуар в Заинском районе РТ, попал на видео

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На видео попал момент взрыва в резервуаре в Заинском районе РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека.

По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.

#погибли рабочие
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