Момент, когда рванул нефтяной резервуар в Заинском районе РТ, попал на видео

На видео попал момент взрыва в резервуаре в Заинском районе РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека.

По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.