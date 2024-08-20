Экологи предписали убрать несанкционированную свалку в городе Тетюши

В городе Тетюши инспекторы Заволжского управления Минэкологии Татарстана обнаружили свалку – была захламлена территория площадью 25 кв. метров у дома №1 по улице Камая.

«В адрес нарушителя направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и ликвидации свалки», – отметили в природоохранном ведомстве республики.

Ранее сообщалось, что в Казани после проверки экологов ликвидируют огромную свалку бытовых отходов.