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Экологи предписали убрать несанкционированную свалку в городе Тетюши
В городе Тетюши инспекторы Заволжского управления Минэкологии Татарстана обнаружили свалку – была захламлена территория площадью 25 кв. метров у дома №1 по улице Камая.
«В адрес нарушителя направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и ликвидации свалки», – отметили в природоохранном ведомстве республики.
Ранее сообщалось, что в Казани после проверки экологов ликвидируют огромную свалку бытовых отходов.
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