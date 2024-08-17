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Общество 17 августа 2024 21:49

В России ликвидируют не менее 50 объектов накопленного вреда окружающей среде

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В России ликвидируют не менее 50 объектов накопленного вреда окружающей среде
Фото: телеграм-канал Правительства РФ

До конца этого десятилетия в России ликвидируют не менее 50 особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Поручение утвердило Правительство, сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Необходимые изменения внесены в государственную программу «Охрана окружающей среды» – все мероприятия будут осуществляться по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Документом закреплены положения, согласно которым наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде будут ликвидироваться в первоочередном порядке», – сказано в сообщении Кабмина.

Перечень объектов будет включен в паспорт федерального проекта «Генеральная уборка» – субсидии также будут выделять российским регионам в рамках этого проекта.

#Экология
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