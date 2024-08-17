Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России ликвидируют не менее 50 объектов накопленного вреда окружающей среде
До конца этого десятилетия в России ликвидируют не менее 50 особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Поручение утвердило Правительство, сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Необходимые изменения внесены в государственную программу «Охрана окружающей среды» – все мероприятия будут осуществляться по поручению Президента РФ Владимира Путина.
«Документом закреплены положения, согласно которым наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде будут ликвидироваться в первоочередном порядке», – сказано в сообщении Кабмина.
Перечень объектов будет включен в паспорт федерального проекта «Генеральная уборка» – субсидии также будут выделять российским регионам в рамках этого проекта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»