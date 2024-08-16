После проверки экологов в Казани ликвидируют огромную свалку бытовых отходов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

После обращения граждан специалисты Министерства экологии Татарстана обследовали территорию на улице Центрально-Мариупольская, около дома №47 в Казани. В результате был подтвержден факт незаконной свалки.

«В адрес Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с целью ликвидации свалки. В данный момент идет уборка территории. Работы закончены на 85%», – отметили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Отходами была загрязнена территория площадью 1 278 кв. метров, объем свалки составил 766 кубометров.