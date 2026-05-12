«Его короновали в Москве в 2014 году»: за что в Казани судят предполагаемого вора в законе Рому Сыча

Верховный суд РТ приступил к рассмотрению дела предполагаемого вора в законе Ромы Сыча. О том, какую роль в преступном мире играл Рома Сыч, как он подмял под себя большинство колоний Татарстана, вербовал молодежь и похитил деньги у предпринимателя, обещая избавить его от карточного долга, – в репортаже «Татар-информа» из зала суда





«Вор в законе подрывает общественную безопасность»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу Романа Сычёва, предполагаемого вора в законе, известного как Рома Сыч. Его обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Татар-информ» сообщал, что на прошлом судебном заседании суду так и не удалось начать оглашение обвинения, так как адвокат Сычёва подала ходатайство об отложении процесса. По ее словам, у нее не было времени ознакомиться с материалами дела, так как она получила их всего на несколько часов после своего выхода с больничного. Роман Сычёв тогда поддержал защитника и сказал, что хотел бы ознакомиться с последними томами дела вместе с ней.

Как выяснилось сегодня, после ознакомления с материалами дела адвокат Сычёва попросила суд вернуть его на пересмотр прокурору. Однако суд постановил рассмотреть это ходатайство только после оглашения обвинения. Тогда без длинного предисловия слово для оглашения обвинения передали прокурору отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Элине Ильясовой. Она рассказала, какое место в криминальном мире занимает Рома Сыч.

«Роман Сычёв обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а именно – в занятии высшего положения преступной иерархии. Криминальная среда – это устойчивая часть общества, которая живет за счет доходов от нарушений закона. У нее есть свои ресурсы, свои неписаные законы и идеология. Основа этой идеологии – это преступные традиции: правила и нормы, которые передаются из поколения в поколение и определяют, как вести себя в уголовной среде. Главный свод правил здесь – так называемый воровской закон. Его устанавливают и распространяют те, кто пользуется авторитетом в криминальном мире. Закон регулирует всё – от совершения преступлений до повседневной жизни и отношений между группировками», – рассказала Элина Ильясова.

Вся эта система держится на четкой иерархии, а именно – на порядке подчинения, где низшие чины беспрекословно выполняют требования высших. Именно статус определяет, кто кому подчиняется в этой структуре.

«Первая и низшая ступень участвует в подготовке преступлений и платит взносы в общак. Чуть выше – рядовой член преступного сообщества, который живет по воровскому закону, он также отчисляет долю с преступлений в общак. После него уголовный авторитет, добившийся статуса самостоятельно, без сторонней коронации. Как правило, он является организатором преступных групп или сообществ», – рассказала Элина Ильясова.

Далее гособвинитель описала роль высших чинов иерархии преступного мира: на его верхушке вор в законе. Именно эту роль, по версии следствия, и выполнял Роман Сычёв.

«Такой человек участвует в сходках, где определяет преступную идеологию и может влиять на воровской закон. Он обеспечивает преступный образ жизни сообщества – от подготовки преступлений до легализации доходов и укрытия разыскиваемых лиц. Кроме того, организует сбор, хранение и распределение общака. Назначает смотрящих и держателей общаков в регионах и колониях, вербует молодежь и проводит воровские суды в местах лишения свободы. Вор в законе подрывает общественную безопасность и мешает нормальной работе государственных и коммерческих организаций», – подытожила она.

«Назначал смотрящих и положенцев»

Роман Сычёв ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Первый раз, в 1996 году, он отсидел полгода, после этого, в 2001 году, провел еще два года в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году за разбой он был приговорен к шести годам лишения свободы, а в 2019-м сел на полтора года за хранение наркотиков и подделку документов.

«Имея авторитет и известность в уголовной среде, Роман Сычёв завоевал доверие воров в законе после длительного нахождения в местах лишения свободы и безупречной репутации. В сентябре 2014 года в Москве он был коронован Стокозубом – Сергеем Самарским, Костылем – Константином Борисовым, Олегом Мухаметшиным по прозвищу Муха, Виктором Панюшиным – Витей Паном и Олегом Шишкановым по кличке Шишкан. Заручившись их согласием при названных обстоятельствах, занял аналогичное с ними высшее положение в преступной иерархии, то есть получил высший криминальный статус вора в законе», – рассказала Элина Ильясова.

Следствие уверено, что после коронации Сычёву была передана территория Татарстана. Он избрал себе криминальные прозвища – Рома Казанский и Рома Сыч.

«Он распространил и установил свое криминальное влияние в учреждениях исполнения наказаний России по Татарстану, а именно в ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-8, ВК-10, ВК-19, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4, СИЗО-5, а также распространил и установил свое криминальное влияние на всей территории Татарстана. Сычёв распространял и пропагандировал идеи криминальной субкультуры: нарушать режим содержания, совершать тяжкие, особо тяжкие преступления, пренебрежительно относиться к законам РФ и так далее», – рассказала она.

Для пополнения воровской кассы и личного обогащения он через «прогоны» – устные и письменные указания, обязательные к исполнению, – передавал часть властных полномочий назначенным авторитетам в колониях. Через подчиненных он контролировал соблюдение традиций и их пропаганду на территории республики и в исправительных учреждениях. Нарушителей наказывал.

«Заслугами» Сыча следствие называет назначение положенцем по Татарстану Нейдера. После того как Нейдер был задержан в 2021 году, лишил его статуса и передал его полномочия Бургомистру. Когда в августе 2022 года задержали и его, полномочия дальше перешли Рузалику.

«С сентября 2014 года по апрель 2025 года он распределял сферы влияния в колониях УФСИН по Татарстану, присваивал осужденным статус "положенца", координировал и поддерживал их. Руководил ими с позиции вора в законе. Вел учет преступных доходов, контролировал пополнение и распределение общака для финансовой поддержки представителей криминальной среды как на воле, так и в изоляции. Он активно насаждал воровские традиции, формировал антисоциальные ценности среди арестантов. Осужденные безоговорочно признавали его высший статус, подчинялись воле, указаниям и требованиям», – добавила она.

«Обещал отмазать от карточного долга и похитил деньги»

Несмотря на «заслуги» Сычева как вора в законе, ему вменяют несколько других статей, таких, например, как мошенничество и разбой.

«В декабре 2022 года Гарипов сообщил своему знакомому Фомину о том, что несколько человек требуют с него 4 млн рублей за якобы проигрыш денег в карты. Фомин рассказал об этом Сычёву, который решил украсть деньги Гарипова благодаря своему статусу. Сычёв рассказал Гарипову о своем статусе и предложил решить вопрос за деньги. При этом Рома Сыч помогать Гарипову не планировал», – рассказал гособвинитель.

Под предлогом оказания помощи, по версии следствия, Сычёв предложил Гарипову, занимающемуся куплей-продажей авто, продать несколько машин стоимостью в 3,3 млн рублей. После чего в счет оплаты услуг Сычёва добавить 2 млн рублей и купить ему более дорогой автомобиль BMW.

«В декабре 2022 года Гарипов в Ижевске купил для Сычёва в автосалоне автомобиль BMW X5 за 5,7 млн рублей. Позже он передал авто в счет оплаты услуг по урегулированию вопроса о невозвращении Гариповым карточного долга. После получения авто Сычёв сообщил Гарипову, что вопрос с карточным долгом будет решен и он никому не должен будет денег. В январе 2023 года Сычёв запросил с Гарипова еще 140 тысяч рублей на техническое обслуживание подаренного автомобиля», – рассказала Элина Ильясова.

Рома Сыч убедил Гарипова, что эта сумма также входит в счет оплаты решения вопроса с карточным долгом. Мужчина не стал сопротивляться и отдал деньги. В итоге в сделке с Сычем Гарипов потерял около 2,5 млн рублей личных денег.

Эпизод с вымогательством связан с тем же подаренным BMW. По версии следствия, Рома Сыч попытался отобрать у Гарипова около 1,3 млн рублей, аргументируя тем, что автомобиль якобы 2012 года выпуска. Хотя фактически он был 2019 года выпуска.

«Он позвонил Гарипову и, используя свой авторитет в криминальном мире, начал давить на него. Он заявил, что Гарипов отдал ему машину со скрученным пробегом. Один миллион рублей он потребовал за моральную компенсацию и еще 300 тысяч за обман и ремонт автомобиля. При этом он угрожал Гарипову физической расправой», – добавила она.

Деньги Гарипов так и не передал, потому что у него их не было. Роман Сычёв в суде заявил, что ничего из обвинения не понял, и попросил ему все разъяснить подробно.

«Не понимаю, о чем идет речь и в чем меня обвиняют. Виновным себя не признаю», – сказал он.

Адвокат Сычёва заявила, что предъявленное обвинение необоснованно и крайне противоречиво – в деле нет доказательств, подтверждающих это обвинение.

«Оно построено на оценочных и субкультурных утверждениях, не подтвержденных объективными доказательствами. Обвинения в значительной части основаны не на конкретных фактических действиях Сычёва Романа, а на оценочных и субкультурных формулировках: ‘’вор в законе’’, ‘’смотрящий’’, ‘’положенец’’, ‘’татарская ветка’’, ‘’прогон’’, ‘’хата‘’, ‘’камера‘’, ‘’черная масса‘’, ‘’общак‘’ – и иных подобных выражениях. Защита обращает внимание суда, что использование таких терминов само по себе не доказывает событие преступления, статус лица, его роли, влияния, конкретных действий, наличия умысла и причинной связи между действиями Сычёва и теми последствиями, которые вменяются в обвинении», – сказал адвокат.

Она ходатайствовала о возвращении уголовного дела на пересмотр прокурору, но суд ей отказал.