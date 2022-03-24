«Положенец по Татарстану» Нейдер сказал последнее слово суду

Алина Файзрахманова

Верховный суд РТ выслушал последнее слово так называемого положенца по Татарстану Сергея Нейдерова, более известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. Ему предъявлены обвинения по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».



Фото: © Алина Файзрахманова

«Я понимаю, что меня обвиняют по серьезным статьям, но все это надумано, все это слухи, все это треп. Где-то сгустили краски, кое-какие моменты я вообще не знаю, откуда появились. Свое я вижу, от своего не отказываюсь», – заявил суду обвиняемый.

Ранее в прениях прокурор Руслан Губаев потребовал отправить Нейдерова в колонию строгого режима на 12,5 лет.

Сам подсудимый признал вину лишь в незаконном хранении оружия, а по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии просил его оправдать.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что он стал главой криминалитета республики. «Короновал» Сергея Нейдерова вор в законе Роман Сычев (Сыч).

Имея поддержку в криминальных кругах, Сергей Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

Задержали мужчину еще в марте прошлого года. Тогда сотрудники правоохранительных органов изъяли у него две тетради с записями о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги – несколько тысяч долларов и евро, а также порядка 100 тысяч рублей.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело «положенца по Татарстану».