«Закройте процесс, это не шоу»: Верховный суд РТ перенес старт дела вора в законе Ромы Сыча

Сегодня Верховный суд Татарстана не смог начать рассмотрение уголовного дела Романа Сычева. Предположительно, он является вором в законе, известным как Рома Сыч. Его обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Процесс начался с возмущений подсудимого по поводу присутствия СМИ. Кроме того, он был недоволен слушателями – студентами юридического ВУЗа, которых, по его мнению, «согнали на какое-то шоу».

«Я возражаю против присутствия СМИ. В их присутствии я не могу высказать и сформулировать свою мысль. Они все подряд пишут в газетах, придают лишний резонанс делу», – сказал он.

Адвокат поддержала его позицию и в ходатайстве зачитала длинный перечень причин для закрытия процесса. Самым удивительным для присутствующих стала ярая обеспокоенность подсудимого и его защитника о сотрудниках УФСИН, данные которых якобы может разгласить пресса.

«Прошу удовлетворить ходатайство и закрыть процесс, либо провести в закрытом режиме допросы отдельных личностей. Имеется риск разглашения сведений действующих сотрудников УФСИН, может разглашаться их личная информация. Также есть риск публичного распространения информации о преступной иерархии экстремистского движения и его популяризации», – добавила она.

В свою очередь, прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Элина Ильясова выступила против ходатайства, она отметила, что оснований для закрытия процесса – нет.

Суд постановил отказать адвокату в ходатайстве, поскольку на закрытие процесса нет оснований. Кроме того, суд отказал в закрытии отдельных частей судебного заседания, в том числе, допросов участников процесса.

После этого адвокат Сычева подала новое ходатайство, в этот раз об отложении процесса. По ее словам, у нее не было времени ознакомиться с материалами дела, так как она получила их всего на несколько часов после своего выхода с больничного.

«В обвинении много того, что я не видел, там все напутано, в кашу все собрали. Хочу ознакомиться с последними томами дела вместе со своим адвокатом», – добавил Роман Сычев.

Суд постановил перенести процесс для ознакомления адвоката с материалами дела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия, Сычев обещал одному из жителей Казани уменьшить долг, проигранный в подпольном казино, а взамен потребовал автомобиль. В 2025 году Сычева арестовали, однако свою вину в совершении преступлений он не признавал. Позднее, в январе этого года, ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражей.