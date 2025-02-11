«Единство и забота»: актанышцы приготовили гостинцы для земляков на СВО

В эти дни Кировский сельский Дом культуры Актанышского района стал центром доброты и единства. Жительницы села коллективно раскладывают домашнюю лапшу для приготовления сухих блюд, которые отправятся землякам в зону СВО. Это проявление поддержки и заботы о тех, кто защищает нашу страну, вдохновляет и объединяет жителей.

Особое внимание привлекла Гузалия Измайлова, пришедшая на субботник с ведром готовой лапши. Ее пример стал символом того, как каждый может внести свой вклад в общее дело. Директор Кировского сельского Дома культуры Алсу Хузина поблагодарила всех женщин за их участие в благом деле и выразила наилучшие пожелания для воинов-бойцов.

«Мы также хотим выразить благодарность коллективу детского сада «Тамчы» и родителям малышей, посещающих этот сад», – отметила Алсу-ханум. Коллектив сада подготовил гуманитарную помощь для наших земляков, тщательно упакованную в ящики.

«Пусть в нашем селе слышатся только радостные голоса детей! Желаем здоровья и благополучия всем, – добавила она. – Такое единство и взаимопомощь среди жителей Кировского села демонстрируют настоящие человеческие ценности: заботу о близких, поддержку друг друга и стремление к общему благу».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.