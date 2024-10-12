Актанышцы готовятся к ярмарке: на собранные средства купят снаряжение для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Коллектив и ученики Актанышской школы № 2 вновь проявили активную гражданскую позицию и отправили гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции. Это была 15-я партия гумпомощи от района.

В этом учебном году в школе обучаются 723 ученика, их учат 60 педагогов. Когда к этой большой команде присоединились родители, появилась поистине мощная коллективная сила.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По списку, представленному официальным фондом помощи Актанышского муниципального района «Мы вместе», для солдат было собрано значительное количество медикаментов, теплой одежды, чая, кофе, упаковки с водой, сладостей, круп и предметов личной гигиены. Однако на этом благотворительная деятельность не заканчивается.

Сейчас учащиеся, учителя и родители готовятся к благотворительной ярмарке. В прошлом учебном году каждый класс организовывал свои столы в школьном коридоре, предлагая домашнюю выпечку, варенье, соленые овощи и другие изделия ручной работы. Все собранные средства направлялись на приобретение снаряжения для участников СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Директор школы Ильназ Шарипов поделился планами: «Мы собираемся организовать ярмарку на открытой зоне, перед входом в школу. Таким образом, родители также смогут участвовать. Вырученные средства мы будем аккуратно фиксировать и перечислять в фонд помощи „Мы вместе“», — сказал он.

Такой пример единства и взаимопомощи вдохновляет не только школьников и их родителей, но и весь район. Актанышская школа № 2 продолжает демонстрировать, что вместе можно сделать многое для поддержки тех, кто защищает нашу страну.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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