Единство без границ: инвалиды и дети Актанышского района плетут масксети для СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском Центре детского творчества кипит работа – здесь плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. К этому важному делу присоединились местные жители и члены районной организации инвалидов, показывая пример настоящего единства и патриотизма.

Члены Старобайсаровской и Актанышбашевской первичных организаций инвалидов приехали в Актаныш, чтобы внести свой вклад в общее дело. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, они преодолели десятки километров, чтобы помочь нашим бойцам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Когда нам предложили сплести маскировочные сети, мы сразу согласились. Пусть наша работа быстрее дойдет до наших ребят и принесет им пользу. Готовы и дальше участвовать в таких акциях», – говорит руководитель Старобайсаровской первичной организации инвалидов Нурзида Фаррахова.

Эти люди уже не впервые поддерживают военных: собирают гуманитарную помощь, вяжут носки, заготавливают чай и лапшу, помогают с медикаментами. Их неравнодушие – пример для всего района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Людей с ограниченными возможностями здоровья встречала в Центре детского творчества Резида Храмова. Она научила их плести маскировочные сети и делилась секретами своего мастерства. Резида активно участвовала в волонтерской работе и помогала фонду «Мы вместе».

Недавно она издала книгу «Кровавые горизонты», посвященную воинам из Актанышского района, погибшим в ходе специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Призыв к инвалидам плести маскировочные сети поступил от руководителя районной организации инвалидов Файрузы Разетдиновой. «Я очень волновалась, сможем ли мы освоить плетение маскировочных сетей, но научились буквально на ходу. Надеюсь, к этому важному делу присоединятся и другие», – поделилась она.

Особенно радует, что среди взрослых есть и дети. 10-летняя Ильнара Арсланова приехала из Чуганаково в гости к своей сестре – руководителю Актанышбашевской первичной организации инвалидов – и тоже присоединилась к плетению сетки.

«Раньше я никогда не плела маскировочные сети, но меня научили сестры. Пусть наши братья-солдаты поскорее вернутся с победой», – говорит Ильнара.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой